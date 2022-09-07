"Там все дуже погано, починаючи з жестів", - Арестович розповів про розпад особистості Путіна

Радник Офісу президента проаналізував поведінку та промови очільника Кремля.
Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про деякі розлади в поведінці очільника Кремля Володимира Путіна.
Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Це ж розпад особистості – те, що він демонструє. Там все дуже погано, починаючи з жестів і закінчуючи формулюваннями. У Путіна є нервовий тік", - зазначив Арестович.
За його словами, керівництво РФ повинно прийняти той факт, що у Путіна розпочався психічний розпад.
"Як він заявив, що Росія нічого не втратила у цій війні. І це в день, коли повідомили про 50 тисяч солдатів, що загинули. У день, коли йде два контрнаступи. Він каже, що Росія зміцнила свій суверенітет... Втративши третину армії?" - додав Арестович.
Про хороші новини з фронту, зокрема Харківської області, у відеозверненні 7 вересня повідомив глава держави Володимир Зеленський.
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