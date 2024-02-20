"Там вже неможливо жити": РФ активізувала штурмові дії біля Куп'янська

За словами депутата, Куп'янськ перебуває під постійними обстрілами, там вже неможливо жити. Місто практично зруйноване.

Російські окупанти знову активізувалися на Куп'янському напрямку і закидують Синьківку, Табаївку і Крохмальне величезною кількістю керованих авіабомб (КАБів).

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик, передає "Еспресо".

За його словами, ці бомби діють на відстані до 25 км. Тому росіяни зі своєї території за допомогою авіації скидають їх.

"Ворог постійно веде обстріли не тільки лінії фронту, де вони пішли у наступ. У районі Синьківки противник проводить штурмові дії. Наразі успіху вони не мають, але активізувалися. Є повідомлення про збільшення кількості військових РФ на цьому напрямку", – каже Скорик.

Синьківка, Табаївка і Крохмальне на карті / Фото: Deepstatemap

За словами депутата Харківської обласної ради, кожного дня прикордоння потерпає від артилерійських та мінометних обстрілів.

"Також практично кожної ночі по території області прилітають ракети С-300. Куп'янськ перебуває під постійними обстрілами, там вже неможливо жити. Місто потерпає від руйнувань, воно практично зруйноване", – підсумував він.

Нагадаємо, що 19 лютого президент Володимир Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку.

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