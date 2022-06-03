"Там зараз найжорсткіше": Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі

На сході України зараз ведуться активні бої з російськими окупантами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на Донбасі суттєво не змінилася, там йдуть запеклі бої.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Утім, українські військові мали успіх у боях у Сєвєродонецьку. Та за словами Зеленського, про це ще зарано говорити.

"Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилася. Маємо певні успіхи у боях у Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше, як і в містах і громадах поруч: Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато-багато таких міст, де йде така потужна атака Росії", - зазначив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 2 червня

Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Зеленський відреагував на рішення Вашингтона передати Україні сучасні РСЗВ HIMARS.

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