Там купа агентури: РФ під час війни з Україною може атакувати країну НАТО – Чалий

Український дипломат та експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий наголосив, що Захід недооцінює імовірність удару Росії по одній з країн НАТО.

Таку думку він висловив в ефірі "Еспресо".

"Були оперативні плани Росії атакувати Естонію. Це факт і я його можу підтвердити. І тільки волею долі так вийшло, що на нас вони пішли, а не на Естонію. Друге, подивіться - Естонія, Нарва. Скільки треба часу, щоб окупувати Нарву? У Нарві 89% живе росіян і тільки 5% естонців, там купа агентури ФСБ. Абсолютно реально, не маючи величезної переваги у живій силі, зайняти та протестувати, як НАТО буде реагувати на це. Вони ж зараз округ там створюють, перекидають дуже швидко сили, тому ясно, що у них руки чешуться туди ударити. Просто Україна зараз відволікає. Але, якщо ви переведете Україну в режим оборони, не будете надавати озброєння, тоді Путін вивільнить частину сил і здійснить провокацію там, щоб підняти ставки й потім торгуватися за рахунок України. От такий сценарій, я думаю, може бути", - зазначив Валерій Чалий.

Він також додав, що як тільки в Україні "зависне" фронт – тобто буде постійно йти окопна війна. Окупанти сконцентруються на паралельному ударі по країнах НАТО.

"Не те, що кажуть, якщо Україна програє, то наступні країни НАТО. Ні, формула інша. Україна не програє, це розтягнеться. Україна виграє, все одно переможе, а удар по вас буде завданий. От у чому вони недооцінюють", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, Буданов звернувся до Заходу через "втому" від війни в Україні.

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