"Збирають трупи для декорації": Зеленський розповів про звірства окупантів у Бородянці та Маріуполі

"Збирають трупи для декорації": Зеленський розповів про звірства окупантів у Бородянці та Маріуполі

Окупанти збирають трупи на вулицях Маріуполя, вивозять їх і можуть використовувати в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після початку розбору завалів у Бородянці Київської області значно все страшніше, ніж у Бучі, ще більше жертв російських окупантів.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 7 квітня.

"Поки що Російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно. А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше, ще більше жертв російських окупантів", – розповів Зеленський.

"А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі страшні злочини", – повідомив президент.

Він також розповів, що надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі.

"Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито – українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх і можуть використовувати в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв", – розповів Зеленський.

"Ми маємо справу із загарбниками, в яких не залишилось нічого. Нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть вбитих людей просто, як декорації, як пропагандистський реквізит. І це – окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", – наголосив президент України.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни

Нагадаємо, в Бородянці майже в кожному приватному обійсті прострелені вікна, понівечені дороги. На вулицях – розбита техніка ворога. Світла, тепла і води в селищі немає. Вибухотехніки розміновують територію. Рятувальні бригади лише взялися розбирати завали, де під час бомбардувань ховались десятки людей. Окупанти розстрілювали тих, хто намагався витягти з-під завалів своїх друзів і сусідів.

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