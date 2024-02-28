"Там зосереджені залізничні колії": полковник ЗСУ розповів про можливий наступ РФ на Харківщині

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів, де саме на Харківщині окупанти планують знову наступати.

Окупаційні війська Росії найближчим часом намагатимуться захопити селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ та речник Генштабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов.

Він зазначив, що ворог намагатиметься зафіксувати перевагу в живій силі та техніці. Наразі росіяни намагаються скористатися тим, що нам критично бракує артилерійських боєприпасів.

"Тобто ворог буде сунути вперед. Для росіян важливий контроль над залізничними лініями та вузлами, а це означає, що найближчим часом противник сконцентрує свої зусилля для того, щоб взяти під контроль населений пункт Куп'янськ-Вузловий тому, що саме там зосереджені залізничні колії, які мають напрямок до території РФ. Ворогові дуже важливо тримати під контролем саме цей залізничний вузол", - пояснив він.

Владислав Селезньов також додав, що окупанти намагатимуться відтіснити підрозділи ЗСУ якомога далі від Волновахи.

"Тому що відстань від Вугледара до Волновахи - близько 20 км, а це означає, що наша далекобійна артилерія може ефективно працювати по залізничному вузлу Волновахи. Також ворог нарощуватиме зусилля щодо будівництва лінії залізничного сполучення вздовж Азовського узбережжя, щоб мати резервні шляхи постачання військово-технічного майна", - резюмував експерт.

Нагадаємо, російська армія просунулася в районі Бахмута – в ISW назвали наступне місто ворога.

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