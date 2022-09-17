Там звірства - шокувальні: стало відомо, із якої бригади військові, яких закатували окупанти та зарили під Ізюмом

Серед вбитих цивільних були також військові. За словами військова експерта Олега Жданова, є тіла військових із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Про це військовий експерт розповів на своєму Ютуб-каналі.

"Сьогодні продовжується ексгумація тіл в районі Ізюма. Це жахливе кладовище убитих людей, яких російські окупанти намагалися заховати у лісі. Була створена із місцевих жителів похоранна команда, яких заставляли, погрожуючи розстрілом, копати могили, потім їх засипати. Ми зараз проводимо ексгумацію тіл. Більшість тіл із слідами катувань. У багатьох зв'язані руки. Там звірства шокувальні. Є тіла військових із 93 бригади. Є діти і є люди, яких зі слідами від осколків поранень, утриманих врезультаті бойових дій чи обстрілу міста. Європа в шоці. Не можна закінчити війну, не провівши Міжнародний трибунал та не засудивши головних військових злочинців", - зауважив він.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту рашистської армії.

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