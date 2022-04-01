Танцівниця Яна Заєць стала мамою на початку війни: "Народжувала між вибухами та походами в укриття"

Танцівниця Яна Заєць стала мамою на початку війни: "Народжувала між вибухами та походами в укриття"

Знаменитість народила сина.

Відома танцівниця, яка була партнеркою Іраклія Макацарія у проекті "Танці з зірками", Яна Заєць розповіла, як народжувала на другий день війни.

За словами Яни, дев'ять місяців тому вона й не здогадувались, які випробовування їй доведеться подолати. Вона народжувала молодшого сина "між вибухами та походами в укриття".

"Мені довелося народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. Мені здавалось, що всі ці події просто страшний сон, від якого я не можу прокинутись. Але в ту мить, коли я взяла малюка на руки, я зрозуміла, що зараз не час піддаватись паніці", - розповіла танцівниця.

Вагітна Яна Заєць / instagram.com/zlayazaya_official

Втім, коли Яна народжувала, її душа боліла й за старшого сина Івана, який був на іншому кінці міста без мами та тата.

"При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста, йому лише 6 і тієї страшної ночі він був без мами й тата", - поділилася Яна.

Наразі ж танцівниця разом зі своїми синами перебуває в безпеці.

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