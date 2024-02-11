Танцювала, поки везли загиблого воїна: на Франківщині спалахнув скандал із любителькою РФ (відео)

Жінка танцювала під музику та записувала відео у момент, коли везли полеглого воїна ЗСУ.

У місті Надвірна, що на Івано-Франківщині, спалахнув скандал – дівчина танцювала під музику та записувала відео у своїй автівці навпроти церкви, коли поруч провозили загиблого на війні воїна України.

Відповідні опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

На першому відео дівчина записує відео в машині та не реагує на те, що її знімають.

За словами автора відео, на місце події одразу викликали правоохоронців.

"Везуть хлопця мертвого, а ця дура просто включає музику на всю і сидить просто. Машина навпроти церкви стоїть. Музику в машині врубала на всю. Зараз записує собі якийсь відос", - прокоментував автор.

На другому відео дівчина намагається говорити англійською і називає росіян "братами" і звинувачує військових ЗСУ у вбивстві ворогів.

Нагадаємо, мобілізований з епілепсією помер у перший день служби – деталі гучного скандалу.

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