Танцюють біля вогнища: у звільненому Херсоні люди співають "Червону калину" і дякують ЗСУ

Жителі Херсона 11 листопада святкують звільнення свого міста від російських окупантів. Люди насолоджуються свободою навіть попри відсутність електропостачання.

Відео святкувань опублікував речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Жителі Херсона просто посеред вулиці розпалили багаття та танцюють довкола вогнища. Українці співають пісню, яка стала одним із символів протистояння російським окупантам "Ой у лузі червона калина".

Також мешканці українського міста тримають у руках державні прапори України та скандують: "ЗСУ".

Звільнення окупованого Херсона

Росія ще на початку березня окупувала український Херсон. Росія переслідували українських активістів та громадян через проукраїнські настрої. Влітку українські військові повідомили про контрнаступ на півдні України. ЗСУ знищували логістичні ланцюжки окупантів.

11 листопада українська розвідка повідомила про початок звільнення Херсона. Журналіст Костянтин Риженко повідомив, що зараз у місті немає електрики та зв'язку, оскільки це все знищили росіяни.

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