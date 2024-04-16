"Танк-черепаха" повернувся: росіяни знову використали панцирного монстра під Красногорівкою (фото)

Росіяни винайшли спосіб доставки своїх штурмових груп до українських позицій, перетворивши танк Т-72 на неповороткого монстра з панциром з підручних матеріалів. Після знищення першого "танка-черепахи" силами ЗСУ тиждень тому окупанти виготовили ще один, який з'явився під Красногорівкою.

Про це пише блогер Сергій Стерненко.

"Неподалік Красногорівки знову виїхав отакий монстр із будкою-мангалом та купою засобів РЕБ. І маю сказати, що воно таки ефективне. Поки що", – написав Стерненко.

За інформацією Defense Express, другий "танк-черепаха" виявився значно вищим за свого попередника. Ймовірно, місце між "панциром" та корпусом танка збільшили, щоб більш безпечно та комфортно розмістити там штурмову піхотну групу.

На даху цієї конструкції, яка, схоже, виготовлена з покрівлі якогось будинку, розміщений комплекс РЕБ.

"Мова йде про доволі популярну у ворога зараз конструкцію з 8 патч-антен, які мають діяти у значному діапазоні частот", – пояснили аналітики видання.

На даху танка-черепахи розташований комплекс РЕБ

Зазначається, що кількість таких "танків-черепах" у ворога може збільшитися найближчим часом, оскільки вони виявилися ефективними через брак протитанкових засобів у ЗСУ.

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