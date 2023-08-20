Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Танк поцілив просто у будинок: окупанти атакували Козацьке на Херсонщині – є жертва

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
632
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Танк поцілив просто у будинок: окупанти атакували Козацьке на Херсонщині – є жертва

Вибухи у Херсонській області “ Фото: Сергій Хлань

Російські загарбники знову обстріляли Херсонську область.

Російська армія вдень 20 серпня вдарила по селищу Козацьке на Херсонщині. Окупанти з танку влучили просто в житловий будинок, одна жінка загинула, ще одна — поранена, її доправили до лікарні. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу", - розповів він.

Нагадаємо, російська армія 20 серпня атакувала Золоту Балку на Херсонщині з артилерії – поранення отримала одна людина.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
632
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація