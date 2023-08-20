Танк поцілив просто у будинок: окупанти атакували Козацьке на Херсонщині – є жертва

Російська армія вдень 20 серпня вдарила по селищу Козацьке на Херсонщині. Окупанти з танку влучили просто в житловий будинок, одна жінка загинула, ще одна — поранена, її доправили до лікарні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям. У 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу", - розповів він.

Нагадаємо, російська армія 20 серпня атакувала Золоту Балку на Херсонщині з артилерії – поранення отримала одна людина.

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