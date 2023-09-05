"Танк рухатися не зможе": Черник назвав головне завдання ЗСУ восени

А взимку, на думку експерта, лінія фронту "завмре" і "ми будемо у зоні вогневої рівноваги".

Осіння дощова погода суттєво впливатиме на бойові дії в Україні, тож завдання ЗСУ на порівняно сухий період – обвалити південний плацдарм та вийти на північне Приазов’я.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів у інтерв’ю виданню Obozrevatel.

Вплив осінньої погоди на фронт

Черник наголосив на колосальному впливі погоди на бойові дії, зокрема на рух військової техніки.

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"Вплив погодних умов на бойові дії є колосальним. Західна техніка дуже важка. Танк важить до 75 тонн. Якщо ґрунт буде мокрим, танк рухатися не зможе", – пояснив полковник запасу.

Він додав, що те саме стосується і БМП – як західного зразка завважки до 30 т, так і старих радянських зразків завважки від 10 до 13 т.

Завдання ЗСУ восени

"Дощі однозначно будуть впливати. Тому завдання на порівняно сухий період – передусім обвалити південний плацдарм, вийти на північне Приазов’я. Передумови для цього складаються. На мій погляд, вересень і жовтень будуть найвідповідальнішими місяцями у цій частині", – розповів Черник.

Водночас він зазначив – слід розуміти, що російські окупанти б’ються на смерть і не здаються.

"Вони прекрасно розуміють, що від теперішньої "лінії Суровікіна" аж до Перекопського перешийка більше укріплень немає. Тому запеклі бої ще триватимуть", – додав експерт.

Він також розповів, що наразі не бачить ознак того, що російські війська мають потенціал мдля відігравання ситуації", тобто – щоб захопити якісь території України в такому обсязі і настільки швидко, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Чи мають окупанти перевагу через легкість танків

Полковник запасу розповів, що попри легкість старих російських танків, ворожі війська не матимуть переваги восени, коли розмокне ґрунт.

"Все, що важче за 10 тонн, все одно грузне у вологому ґрунті. 10 тонн само по собі – це вже важко. Всі трактори – по кілька тонн. Усе, що важче за 10-15 тонн – а російські і радянські танки важать 39-43 тони – все одно грузне. Тож про жодну перевагу говорити не можна", – пояснив Черник.

Що буде на фронті взимку

Військовий експерт також відповів на запитання, який вигляд матимуть бойові дії через два місяці, коли погода кардинально зміниться.

"А як вони виглядали минулої зими? Рівно один в один. Завмре лінія фронту, і ми будемо у зоні вогневої рівноваги. Так було всю минулу зиму", – нагадав полковник запасу.

Водночас він зазначив, що "є нюанси".

"Земля може промерзнути, це також змінює ситуацію. Але для цього потрібно, щоб морози -10 градусів і нижче стояли щонайменше тиждень, щоб ґрунт добре промерз. Тоді формат війни буде такий самий, як влітку, тільки солдатам треба буде тепліше одягатися. Плюс впливатиме сніг і вітер", – пояснив Черник.

До слова, видання The New York Times у своїй статті написало, що російські війська не мають ресурсу знову захопити Роботине, тож ЗСУ можуть розширювати звільнену ділянку, аби впевненіше йти в напрямку Токмака і взяти місто в кільце.

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