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Щось пішло не за планом: танк окупантів потрапив у пастку, застрягши у канаві (фото)

Щось пішло не за планом: танк окупантів потрапив у пастку, застрягши у канаві (фото)

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Щось пішло не за планом: танк окупантів потрапив у пастку, застрягши у канаві (фото)

Фото з відкритих джерел

Йдеться про російський танк Т-72Б3 ітз.

Один із російських танків, яких РФ стягнула на територію України, розпочавши війну, застряг у канаві під час невдалого наступу. До того ж, його ще й покинув російський екіпаж.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Останній Блокпост".

"Т-72Б3 ітз козирком ЗС РФ застряг у канаві та був кинутий екіпажем", - сказано в повідомленні.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:


 

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