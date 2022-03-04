Щось пішло не за планом: танк окупантів потрапив у пастку, застрягши у канаві (фото)

Йдеться про російський танк Т-72Б3 ітз.

Один із російських танків, яких РФ стягнула на територію України, розпочавши війну, застряг у канаві під час невдалого наступу. До того ж, його ще й покинув російський екіпаж.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Останній Блокпост".

"Т-72Б3 ітз козирком ЗС РФ застряг у канаві та був кинутий екіпажем", - сказано в повідомленні.



