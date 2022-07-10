Танки, артилерія та авіація: у Генштабі розповіли, як РФ продовжує нищити Харківщину

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують численними обстрілами знищувати населені пункти області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 липня.

Загарбники застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

Раніше військовий експерт прокоментував можливість повторного наступу на Харків.

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