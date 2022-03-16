"Танки б/у, можно без башти": на Prozorro оголосили тендер на купівлю підбитої російської техніки

"Танки б/у, можно без башти": на Prozorro оголосили тендер на купівлю підбитої російської техніки

З такими закупівлями Україну ніхто не переможе.

Близнюківська селищна рада на майданчику Prozorro розмістила тендер на купівлю підбитих танків російських окупантів на суму 100 млн гривень.

"Танки б/у, можно без башти, горілі, з кацапських військових частин", - йдеться в оголошенні.

Його автор, заступник селищного голови Євген Лукінов, пояснив "Суспільному", що таким чином пожартував ще на початку війни, щоб підтримати Збройні сили України. Тендер було опубліковано 26 лютого.

У коментарях до оголошення українці оцінили жарт заступника селищного голови. Деякі цікавилися умовами доставки і комплектації спалених російських танків.

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб запропонувати різноманітні асортименти підбитої російської техніки та максимальної кількості. Прошу уточнити: із полоненими візьмете чи тільки підбиту техніку?" - пише українець.

Зазначимо, що оголошення залишається активним, але тендер, звісно, не відбудеться.

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