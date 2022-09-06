Танки, бойові машини, ствольна та реактивна артилерія: у Генштабі повідомили про обстріли населених пунктів

Знову страждають Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве та інші селища та міста України.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На 9 інших ворог обстрілює цивільну та військову інфраструктури.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Так, противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:
- на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;
- на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;
- на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;
- на Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;
- на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;
- на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;
- на Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;
- на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;
- на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.
Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому "друга у світі" російська армія програє в Україні.
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