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Танки, БПМ та вантажівки: Білорусь у жовтні передала Росії 211 одиниць військової техніки

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Танки, БПМ та вантажівки: Білорусь у жовтні передала Росії 211 одиниць військової техніки

Фото: Associated Press

Білорусь передала Росії 98 танків.

Білорусь у жовтні передала Росії 211 одиниць військової техніки. Серед цього - танки, БМП та вантажівки. 

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський гаюн". 

Військову техніку Білорусь передала Росії із двох своїх баз - 969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область) та 288-ї бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).

Активісти зафіксували передачу такої військової техніки: 

  • Танки Т-72А - 98 штук. 
  • БМП-2 - 40 одиниць. 
  • БМП-2 без башт– 20 одиниць.
  • Вантажівки "Урал" - 53 одиниці. 

Військову техніку із Білорусі перевезли до Ростовської та Білгородської областей РФ. 

Роль Білорусі у війні проти України 

24 лютого з території Білорусі на Київ рушила російська окупаційна армія. Також з території цієї держави Україну постійно обстрілюють ракетами та іранськими дронами. 

Білорусь активно допомагає Росії у війні проти України. Так, моніторингова група "БеларускийГаюн" повідомляла, що з Білорусі до окупованих Донецька та Луганська відправили танки й "Урали", зняті зі складів зберігання. Наразі існує нова загроза наступу окупаційних військ з території цієї держави. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1649
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