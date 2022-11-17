Танки, БПМ та вантажівки: Білорусь у жовтні передала Росії 211 одиниць військової техніки

Білорусь у жовтні передала Росії 211 одиниць військової техніки. Серед цього - танки, БМП та вантажівки.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський гаюн".

Військову техніку Білорусь передала Росії із двох своїх баз - 969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область) та 288-ї бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).

Активісти зафіксували передачу такої військової техніки:

Танки Т-72А - 98 штук.

БМП-2 - 40 одиниць.

БМП-2 без башт– 20 одиниць.

Вантажівки "Урал" - 53 одиниці.

Військову техніку із Білорусі перевезли до Ростовської та Білгородської областей РФ.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ рушила російська окупаційна армія. Також з території цієї держави Україну постійно обстрілюють ракетами та іранськими дронами.

Білорусь активно допомагає Росії у війні проти України. Так, моніторингова група "БеларускийГаюн" повідомляла, що з Білорусі до окупованих Донецька та Луганська відправили танки й "Урали", зняті зі складів зберігання. Наразі існує нова загроза наступу окупаційних військ з території цієї держави.

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