Танки, броньовані машини та склади з БК: СБУ знищили десятки одиниць техніки окупантів

Серед трофеїв танки, автівки та броньовані машини.
Українські військові контррозвідники СБУ продовжують палити техніку російських окупантів. Серед останніх трофеїв танки, броньовані машини та автомобілі.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як зазначається, військові контррозвідники СБУ продовжують “демілітаризувати” окупантів ударними дронами. Так, серед останніх впольованих “трофеїв”:
- 3 танки.
- 4 броньовані машини різних типів.
- 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку.
- 9 одиниць автомобільної техніки.
- 9 вогневих позицій.
- 4 склади з БК і паливом.
- та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.
“А також наші специ «відмінусували» понад три десятки окупантів. Працюємо далі до повної Перемоги. Слава Україні”, - підкреслили у СБУ.
Нагадаємо, що на тлі успіхів ЗСУ окупанти почали швидко укріплювати оборону Токмака на Запоріжжі.
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