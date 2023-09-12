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Танки, броньовані машини та склади з БК: СБУ знищили десятки одиниць техніки окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Танки, броньовані машини та склади з БК: СБУ знищили десятки одиниць техніки окупантів

СБУ продовжують палити техніку окупантів / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Серед трофеїв танки, автівки та броньовані машини.

Українські військові контррозвідники СБУ продовжують палити техніку російських окупантів. Серед останніх трофеїв танки, броньовані машини та автомобілі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, військові контррозвідники СБУ продовжують “демілітаризувати” окупантів ударними дронами. Так, серед останніх впольованих “трофеїв”:

  • 3 танки.
  • 4 броньовані машини різних типів.
  • 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку.
  • 9 одиниць автомобільної техніки.
  • 9 вогневих позицій.
  • 4 склади з БК і паливом.
  • та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

“А також наші специ «відмінусували» понад три десятки окупантів. Працюємо далі до повної Перемоги. Слава Україні”, - підкреслили у СБУ.

Нагадаємо, що на тлі успіхів ЗСУ окупанти почали швидко укріплювати оборону Токмака на Запоріжжі.

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Дата публікації
Перегляди
517
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