Танки, броньовані машини та склади з БК: СБУ знищили десятки одиниць техніки окупантів

Українські військові контррозвідники СБУ продовжують палити техніку російських окупантів. Серед останніх трофеїв танки, броньовані машини та автомобілі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, військові контррозвідники СБУ продовжують “демілітаризувати” окупантів ударними дронами. Так, серед останніх впольованих “трофеїв”:

3 танки.

4 броньовані машини різних типів.

8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку.

9 одиниць автомобільної техніки.

9 вогневих позицій.

4 склади з БК і паливом.

та "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

“А також наші специ «відмінусували» понад три десятки окупантів. Працюємо далі до повної Перемоги. Слава Україні”, - підкреслили у СБУ.

Нагадаємо, що на тлі успіхів ЗСУ окупанти почали швидко укріплювати оборону Токмака на Запоріжжі.

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