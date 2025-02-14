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Танки, БТР та БМП: в ISW пояснили, з якими проблемами може зіткнутися Росія у майбутньому

Танки, БТР та БМП: в ISW пояснили, з якими проблемами може зіткнутися Росія у майбутньому

Знищена техніка окупантів, фото / СтратКом ЗСУ

Постійні зусилля РФ зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки, це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки.

Росія у 2024 році виробила і відремонтувала понад 1 500 танків та 2 800 бойових машин піхоти (БМП) та бронетранспортерів (БТР), що дозволило їй компенсувати минулорічні втрати бронетехніки. Водночас за оцінками експертів, РФ може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому.

Про це повідомляє ISW у звіті за 13 лютого.

За оцінками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, Росії вдалося компенсувати всі втрати танків і близько 75% втрат бронетехніки, яких вона зазнала у 2024 році.

"Експерти НІСД зазначають, що постійні зусилля Росії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки.

Існує висока ймовірність того, що танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у поганому стані. Це може ускладнити здатність Росії компенсувати високі втрати техніки у 2025 році та надалі".

Аналітики ISW кажуть, що російське військове командування намагається збалансувати розподіл відремонтованої та новоствореної техніки між новими формуваннями та тими, що вже тривалий час беруть участь у бойових діях. 

"У довгостроковій перспективі Росія може зіткнутися з труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин", – йдеться у зведенні ISW.

Ключові висновки ISW за 13 лютого

  • Європейські партнери України оголосили про нову військову допомогу під час засідання Контактної групи з питань оборони (формат Рамштайн) 12 лютого.
  • Повідомляється, що Росія втратила понад 5 тисяч танків і бронемашин протягом 2024 року, порівняно з 3 тисячами у 2023 році.
  • У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначається, що Росія адаптувала деякі свої тактичні прийоми для подолання постійного дефіциту техніки й усе більше покладається на піхотні атаки для просування вздовж лінії фронту.
  • Залишається незрозумілим, чи зможе Росія відремонтувати та виготовити достатню кількість танків і бронемашин, щоб замінити втрати в Україні й оснастити нові російські підрозділи.
  • За оцінками Служби зовнішньої розвідки Естонії (EFIS), Росія намагається нарощувати свій потенціал не лише для підтримки військових дій в Україні, але й для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО. Це узгоджується з оцінками ISW щодо триваючих зусиль Росії з підготовки своїх військових і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.
  • Українські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах російської енергетичної та військової інфраструктури в рамках триваючої кампанії зі знищення російських оборонних промислових підприємств.
  • Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого оголосило про припинення дії молдовсько-російської міжурядової угоди про створення й функціонування російських культурних центрів у Молдові у відповідь на постійні повідомлення про порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.
  • Російські війська просунулися вперед поблизу Борової та Сіверська.
  • Російські посадовці продовжують зусилля, спрямовані на збільшення набору до добровольчого загону територіальної оборони "БАРС-Брянськ".

Раніше в ISW повідомили, де просунувся ворог.

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