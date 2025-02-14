Танки, БТР та БМП: в ISW пояснили, з якими проблемами може зіткнутися Росія у майбутньому

Постійні зусилля РФ зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки, це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки.

Росія у 2024 році виробила і відремонтувала понад 1 500 танків та 2 800 бойових машин піхоти (БМП) та бронетранспортерів (БТР), що дозволило їй компенсувати минулорічні втрати бронетехніки. Водночас за оцінками експертів, РФ може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому.

Про це повідомляє ISW у звіті за 13 лютого.

За оцінками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, Росії вдалося компенсувати всі втрати танків і близько 75% втрат бронетехніки, яких вона зазнала у 2024 році.

"Експерти НІСД зазначають, що постійні зусилля Росії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки.

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Існує висока ймовірність того, що танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у поганому стані. Це може ускладнити здатність Росії компенсувати високі втрати техніки у 2025 році та надалі".

Аналітики ISW кажуть, що російське військове командування намагається збалансувати розподіл відремонтованої та новоствореної техніки між новими формуваннями та тими, що вже тривалий час беруть участь у бойових діях.

"У довгостроковій перспективі Росія може зіткнутися з труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин", – йдеться у зведенні ISW.

Ключові висновки ISW за 13 лютого

Європейські партнери України оголосили про нову військову допомогу під час засідання Контактної групи з питань оборони (формат Рамштайн) 12 лютого.

Повідомляється, що Росія втратила понад 5 тисяч танків і бронемашин протягом 2024 року, порівняно з 3 тисячами у 2023 році.

У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначається, що Росія адаптувала деякі свої тактичні прийоми для подолання постійного дефіциту техніки й усе більше покладається на піхотні атаки для просування вздовж лінії фронту.

Залишається незрозумілим, чи зможе Росія відремонтувати та виготовити достатню кількість танків і бронемашин, щоб замінити втрати в Україні й оснастити нові російські підрозділи.

За оцінками Служби зовнішньої розвідки Естонії (EFIS), Росія намагається нарощувати свій потенціал не лише для підтримки військових дій в Україні, але й для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО. Це узгоджується з оцінками ISW щодо триваючих зусиль Росії з підготовки своїх військових і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньо- та довгостроковій перспективі.

Українські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах російської енергетичної та військової інфраструктури в рамках триваючої кампанії зі знищення російських оборонних промислових підприємств.

Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого оголосило про припинення дії молдовсько-російської міжурядової угоди про створення й функціонування російських культурних центрів у Молдові у відповідь на постійні повідомлення про порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками.

Російські війська просунулися вперед поблизу Борової та Сіверська.

Російські посадовці продовжують зусилля, спрямовані на збільшення набору до добровольчого загону територіальної оборони "БАРС-Брянськ".

Раніше в ISW повідомили, де просунувся ворог.

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