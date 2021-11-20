Танки і зенітні установки: місія ОБСЄ помітила на Донбасі техніку окупантів

Техніку розмістили поза виділеними місцями зберігання.

Спостерігачі ОБСЄ помітили на Донбасі танки та зенітні установки проросійських бойовиків.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

Зазначається, що бойовики розміщують на окупованих територіях Донбасу військову техніку та озброєння. За повідомленням місії, техніку розмістили поза виділеними місцями зберігання.

На полігонах на території Луганської області виявили дев'ять танків:

шість танків невстановленого типу помітив патруль ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Круглік;

три танки бойовики розмістили на полігоні поблизу селища Мирне неподалік Луганська.

Крім того, ОБСЄ наголошує на ознаках військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Йдеться про одну зенітну установку та одну траншейну машину, яку зафіксували біля житлового кварталу у непідконтрольному уряду населеному пункті Новогригорівка.

Як повідомлялося, про збільшення військ РФ біля України писали іноземні ЗМІ. Посилаючись на супутникові знімки, відео в соцмережах та неназваних посадовців, журналісти The Washington Post та Politico стверджують про скупчення сухопутних військ, бронетанкових підрозділів, танків та самохідної артилерії під російським містом Єльня (Смоленська обл.), що десь за 300 км від Чернігівщини.

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