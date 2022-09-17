Танки, літак, безпілотники і крилаті ракети: Генштаб ЗСУ оновив втрати росіян

За добу армія РФ втратила близько 200 військовослужбовців, а також танки, бронемашини, літак, безпілотники та крилаті ракети.
Станом на ранок 17 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 250 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
З техніки за добу росіяни втратили:
- танків ‒ 2202
- бойових броньованих машин ‒ 4701
- артилерійських систем – 1306
- РСЗВ – 312
- засоби ППО ‒ 168
- літаків – 251
- гелікоптерів – 216
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911
- крилаті ракети ‒ 236
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3571
- спеціальна техніка ‒ 121
Дані щодо втрат російських військ уточнюються.
Нагадаємо, розпочалася 206 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.