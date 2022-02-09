Танки, міномети, БТР та гаубиці: в ООС назвали точну кількість озброєння бойовиків та показали мапу розміщення

Танки, міномети, БТР та гаубиці: в ООС назвали точну кількість озброєння бойовиків та показали мапу розміщення

У попередні дні, 3 та 5 лютого, на Донбасі виявили 205 і 178 одиниць озброєння та військової техніки бойовиків

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що протягом минулої доби, 8 лютого, зафіксували розміщення на Добасі 104 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Зазначається, у попередні дні, 3 та 5 лютого, було виявлено 205 і 178 одиниць озброєння та військової техніки.Зокрема, на території окупованої Донецької області, в районі Тернове, що 57 км від лінії зіткнення, розміщено озброєння та військова техніка з порушенням лінії відведення – 3 самохідні гаубиці.

В Луганській області всього розміщено 101 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

• з порушенням лінії відведення в районах:

Переможне (19 км від лінії зіткнення) – одна буксирувана протитанкова гармата та 3 буксирувані гаубиці;

Ірміно (54 км від лінії зіткнення) – 4 буксирувані гаубиці;

Біле (22 км від лінії зіткнення) – 2 самохідні гаубиці та 4 буксирувані гаубиці;

• з порушенням районів зберігання в районах:

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – 8 танків;

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – 5 танків, 9 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць та 4 протитанкові гармати;

Круглик (31 км від лінії зіткнення) – 10 танків та 7 самохідних гаубиць;

Переможне (19 км від лінії зіткнення) – 2 танки; один міномет та один буксируваний міномет.

Мапа розміщення військової техніки / штаб ООС

• військова присутність в зоні безпеки в районах:

Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення) – 18 БТР;

Мирне (28 км від лінії зіткнення) – 14 БМП.

Нагадаємо, експрезидент Польщі Лех Валенса (1990—1995 рр.) закликав атакувати Москву, якщо Путін захопить Київ. Колишній польський президент зізнався, що раніше дуже поважав Путіна і підтримував його. Проте зараз президент Росії, за словами Валенси, "зайшов занадто далеко".

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