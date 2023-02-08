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"Танки, підводні човни, літаки - хто більше": Шольцу не сподобались "змагання" у передаванні Україні зброї

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Танки, підводні човни, літаки - хто більше": Шольцу не сподобались "змагання" у передаванні Україні зброї

Фото: Associated Press

Шольцу не сподобалось, що багато країн публічно змагаються за передавання Україні зброї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував деякі країни, які нібито беруть участь у змаганні, хто більше передасть Україні зброї. 

Про це пише Reuters.

Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що нібито між партнерами існує конкуренція щодо того, хто більше зброї поставить Україні. На його думку, це шкодить єдності Заходу. Німеччина ж, за словами канцлера, дотримується конфіденційності в постачанні зброї: спочатку готує рішення і лише потім про них інформує. 

"Що шкодить нашій єдності, то це публічне змагання, щоб перевершити один одного за напрямами: бойові танки, підводні човни, літаки - хто дасть більше?" - заявив Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що в питанні постачанні Україні зброї його країна координує свої дії зі США. 

Нагадаємо, раніше німецькі видання повідомлли, що уряд Німеччини "почав активний дипломатичний наступ" і намагається переконати інші держави взяти конкретну участь у постачанні танків до України.

Також Олаф Шольц розкритикував німецьких політиків, які пропонують передати Україні літаки.

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Дата публікації
Перегляди
1673
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