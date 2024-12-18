Танки, ракети для ППО і артилерія: Австралія оголосила про нові пакети допомоги для України

Австралія надає Україні нові пакети допомоги. Зокрема, Канберра передала для українських Збройних сил 49 танків Abrams, ракети ППО, наземну та протитанкову зброю, артилерію

Про це під час брифінгу розповіла міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг:

"Ми також співпрацюємо з НАТО — як оперативний партнер — в ініціативах Альянсу з безпеки і тренувань для України... Я чула від моїх друзів прохання про подальшу допомогу і, очевидно, відвезу їх назад до Австралії", — наголосила дипломатка.

Окрім того, Австралія передасть 50 млн євро для України до Європейського банку реконструкції та розвитку. Також ще 6,39 млн доларів країна спрямує на підтримку енергетики.

"Ми передамо 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до приблизно 400 млн доларів додаткової позики протягом наступних 10 років. Це допоможе у відбудові", — сказала вона.

Також кошти будуть спрямовані на реабілітацію дітей, які повертаються з Росії, куди вони були вивезені.

Нагадаємо, США передали Україні пакет допомоги на $725 млн. Зокрема, до нового пакету допомоги увійшли ракети "Стінгер", різні боєприпаси, безпілотні літальні апарати (БпЛА), нестійкі наземні міни тощо.

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