"Танки та ББМ знищуються у режимі нон-стоп": експерт розповів, що відбувається на лівому березі Херсонщини

У Кринках в Херсонській області, де ЗСУ створили плацдарм ЗСУ, російська армія має шалені втрати.

Про це повідомив експерт Олександр Коваленко.

"Останнім часом неодноразово зустрічаю думку, що ті події, що відбуваються на лівому березі Херсонської області в районі Кринок, не варті зусиль та ресурсів, які на них витрачаються. Для початку, хочу зазначити, що нещодавно група військ "Дніпро", що оперує на лівобережці Херсонської області, вважалася однією з найменш боєздатних, після "Оборона Криму". Проте дуже швидко вона значно збільшила свій потенціал, насамперед рахунок кількісного приросту", - пояснив він.

Про втрати ворога

"Крім того, в останні тижні ми бачимо дуже багато відео у відкритих джерелах, присвячених вкрай успішній роботі наших дронів з російської техніки в районі Кринок. Танки та ББМ знищуються там у режимі нон-стоп. Однак роботу артилерії багато хто не бачить, а вона так само важлива у ліквідації ворога. Наприклад, ліс, південніше Кринок, вже давно став великою квітучою могилою для підрозділів 810-го ОБр МП та 104 ДШД. Особливо для підрозділів 328 ДШП. Той рідкісний випадок, коли морпіхи та десантура упокоїлися в єдиному пориві", - сказав він.

Про логістику

"Лівий берег Херсонської області, начебто, має вигідніше становище перед правим, адже тут немає повноводної річки, яка є перепоною для відступу, але є інший нюанс. Лівий берег Херсонщини має досить обмежену логістику. Повноцінних артерій, трас, не так багато на лівобережжі, що забезпечують першу лінію, зосереджені дуже близько до самого узбережжя", - додав він.

Раніше аналітики повідомили, що ЗСУ продовжують свої операції на лівому березі Херсонщини на тлі повідомлень про складні умови в цьому районі.

Німецьке видання Welt повідомило, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій 2024 року. Відправною точкою нових наступальних дій, на думку співрозмовника видання, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до "слабкого місця росіян", Криму, – всього 60 кілометрів.

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