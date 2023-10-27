Танки від Данії та ракети від США: Україна отримала нову військову допомогу

Міноборони Данії сформувало пакет допомоги на суму понад $520 млн, водночас США підтвердили передавання допомоги Україні на $150 млн.

У четвер, 26 жовтня у міністерстві оборони Данії оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму понад пів мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

До нового данського пакету допомоги увійдуть танки Т-72ЕА, БМП-2, артилерійські боєприпаси, безпілотники, стрілецька зброя і броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Постачання останніх фінансується спільно з Німеччиною.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зауважив, що пакет допомоги був сформований після зустрічі в Києві з українським колегою Рустемом Умєровим у вівторок, 24 жовтня.

"Я отримав інформацію про потреби України в боротьбі з російським вторгненням. Саме на основі переговорів з українцями було зібрано тринадцятий данський пакет допомоги", – сказав він.

Водночас про новий пакет військової допомоги від США для України на $150 млн оголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

Як повідомлялося раніше, до нього увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS, а також ракети ППО AIM-9M, а також снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ракети TOW, системи Javelin та інше.

Нагадаємо, попри те, що в Україні зросло виробництво боєприпасів та дронів, для забезпечення потреб Сил оборони під час масштабної війни з Росією доводиться покладатися на західну зброю.

Читайте також: