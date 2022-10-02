Танки, військові склади та іранські "шахіди": перелік втрат окупантів на фронті за добу

За поточну добу, 2 жовтня, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника 1 жовтня. Вчора українські захисники знищили склад з боєприпасами окупантів в районі Таврійського Херсонської області.

Також було знищено сім танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотників "Shahed”.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад п’ятнадцять інших важливих об’єктів окупантів.

Раніше повідомлялося, що РФ за добу завдала по Україні 4 ракетні і 3 авіаційні удари.

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