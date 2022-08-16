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Танки є, а екіпажів немає: росіяни не змогли сформувати батальйон для війни проти України

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Танки є, а екіпажів немає: росіяни не змогли сформувати батальйон для війни проти України

Фото: Associated Press

У Нижегородській області Росії провалилося формування танкового батальйону імені К.Мініна.

Наразі погодилися їхати воювати проти України лише 30 окупантів із 160 необхідних для  повної комплектації батальйону.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ

Там повідомили, що розпорядження про формування танкового батальйону для відправлення на війну до України російське командування віддало на початку липня. Але станом на 15 серпня із необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - ні",  йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, серед російських окупантів стався розкол: бойовики "ЛНР" скаржаться і ігнорують накази.

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