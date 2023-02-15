Танки замість авіації для України: експерти підбили головні підсумки "Рамштайну-9"

Західні союзники у питанні військової допомоги виходять з завдань, які сьогодні треба вирішувати ЗСУ.

Дев'ятий саміт у форматі "Рамштайн" відбувся 14-15 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюселі. Західні союзники обговорили нові кроки з підтримки Збройних сил України і постачання зброї.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що західні партнери підтвердили "більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових". Президент додав, що чимало домовленостей залишаться "за зачиненими дверима". Міністр оборони Олексій Резніков також висловив своє задоволення результатами засідання оборонної групи у форматі "Рамштайн".

За підсумками саміту було оголошено, що Україна, зокрема, отримає системи ППО SAMP/T, танки Leopard, боєприпаси та бронетехніку. Втім, не пролунали очікувані заяви щодо постачання Україні бойових літаків та ракет більшого радіусу. ТСН.ua зібрав коментарі експертів щодо військової допомоги Україні від західних союзників.

Зміна пріоритетів у військовій допомозі

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, чому у фокусі уваги дев'ятого "Рамштайну" були не авіація чи ракети. За його словами, головне завдання, яке було сформульоване під час саміту - це логістика важкої техніки, танків, артилерії, боєприпасів.

"Західним країнам треба цей обсяг озброєння доставити - виконати логістичне завдання. Навіть у своєму зверненні президент Зеленський саме на цьому і робив акцент. Коли ця техніка до України буде доставлена, ми почнемо формування бригад. А потім постане питання авіації. І тоді, можливо, замість авіації вони нададуть ракети. Хоча я думаю, що і авіація буде. Фактично всі учасники засідання "Рамштайн" роблять ставку на контрнаступі України навесні", - зазначив Жданов.

На саміті "Рамштайн" розглядалося надання Україні зброї, яка допоможе негайно змінити ситуацію на полі бою, каже військовий експерт Сергій Грабський.

"Чи були в нас з кінця березня-початку квітня якісь дії, в яких застосовувалась авіація противника у масовому масштабі? Не було. Ми маємо надзвичайно виснажливий і важкий формат війни в наземних операціях... Говорити, що ми без винищувачів втратимо ініціативу - аж ніяк", - зазначив Грабський в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, "зараз стоїть питання, що ми можемо отримати для того, щоб негайно переломити ситуацію".

"Йдеться про бронемашини, системи протиповітряного захисту, ракети, які можуть використовуватися з тих пускових установок, які ми вже отримали - "Хаймерс", М-270", - пояснив експерт.

Проблема з літаками для ЗСУ

Військовий експерт Михайло Притула в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua зазначив, що постачання літаків створює великий комплекс проблем з їхнім розміщенням, обслуговуванням і навчанням пілотів.

"За ці самі гроші можна поставити Україні десятки тисяч безпілотних літальних апаратів, дронів-камікадзе, які будуть вирішувати майже ті самі проблеми. За ці ж гроші можна поставити достатню кількість зенітно-ракетних систем, які будуть також закривати небо від ворожої авіації", - пояснив він.

За його словами, західні союзники у питанні військової допомоги виходили з завдань, які сьогодні треба вирішувати ЗСУ - це знищення великої кількості піхоти противника, логістичних ланцюгів і скупчень бронетехніки. "Чи допоможе в цьому авіація? Не завжди", - каже Притула.

Експерт висловив упевненість, що Україні все ж дадуть авіацію, але вона не дасть переламу в ході війни.

"Перелам дасть інше озброєння. Якісь завдання будуть покладені на авіацію, але обслуговування навіть 10 літаків дуже складне. Це комплекс проблем, які буде дуже важко вирішувати. Місця базування літаків одразу стануть відомі противнику, вони будуть бачити це з супутників. Це буде витрата часу, ресурсів. Я впевнений, що буде авіація, але це не є панацея, це не "чарівна паличка", яка прилетить на крилах і все вирішить. Вирішує високоточна зброя - артилерія, ракетні війська", - заявив він.

Як "Рамштайн" може вплинути на терміни наступу ЗСУ

Україна і західні союзники на саміті "Рамштайн" могли ухвалити рішення про початок великого наступу ЗСУ вже в найближчі тижні.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський на каналі "Freeдом", аналізуючи заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

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"Дуже сильний був виступ... Важлива фраза була — ми вступили в критичну фазу цієї війни і найближчі тижні будуть вирішальними. Фраза про найближчі тижні була трансформована ним у заключному виступі дуже суттєво. Він сказав, що ми стоїмо на порозі українського весняного наступу, і він почнеться найближчими тижнями (weeks away)", - наголосив Піонтковський

Як зазначив експерт, раніше вважалося, що Україна почне наступ в травні-червні, отримавши повний набір зброї, а зараз йдеться про наступ "weeks away". За його словами, західні союзники "нібито підштовхують Україну до наступу".

"Мабуть, Україна, США, Велика Британія та вся західна коаліція ухвалили рішення про перехід у серйозний контрнаступ — не на початку травня, а найближчими тижнями", - припускає Піонтковський.

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