Танкові екіпажі знищують і відтісняють ворога на Бахмутському напрямку фронту

Як влучно гармата їхньої бойової машини влучає по скупченню вагнерівців на околицях Бахмута, бійці мають на записі.

Систематично, прицільно і влучно нищать ворожі війська танкові екіпажі 58-ої мотопіхотної бригади на Бахмутському напрямку фронту. Днями наші панцерники накрили гарматним вогнем опорні пункти вагнерівців, кількома пострілами знищивши одразу кілька груп противника, тим самим відтіснивши російського ворога подалі від Бахмута, йдеться в ТСН.

Прикривати піхоту, яка відкидає росіян подалі від Бахмута - завдання у танкового екіпажу.

“Наше завдання було дати можливість піхоті пройти зайняти позиції. Страшнувато, є мандраж, руки трусяться, але потім буквально запускаєш систему і за дві секунди перед пострілом все ніби загальмовується, ти просто робиш свою роботу”, - так біля свого багатотонного панцерника розповідає навідник на позивний «Білий».

Накривати росіян важким калібром на найважчому відрізку фронту Сергію з екіпажем доводиться майже без перепочинку. Працювати вночі на бойових машинах особливо небезпечно, бо гарматні постріли підказують окупантам, куди стріляти у відповідь. На рахунку цього екіпажу таких бойових виїздів вже більше двох десятків. Усе, аби російські війська не змогли просунутись вглиб позицій наших оборонців.

Хлопці на важких багатотонниках маневрують на вологому ґрунті не гірше, ніж автівки на трасах, запевняє механік - водій на позивний «Шева». “Від неї залежить наше життя, як обслужиш так і вона поведе себе в бою. Грязюка їй не заважає. Вона як риба в воді по грязюці”, - переконує він.

Танкові гармати випускають снаряди калібром у 125 мм і цього вбивчого металу для російських військ на Бахмутському напрямку бійці не шкодують.

Швидкісний та маневрений Т-80 В’ячеслав отримав вже в піксельній бойовій розмальовці з-під білоруського кордону. “Отжата у кацапів під Черніговом зараз воює на Донбасі”, - розповідає про свою машину боєць.

Як влучно гармата їхньої бойової машини влучає по скупченню вагнерівців на околицях Бахмута, бійці мають на записі. “Ми знищили кулеметне гніздо з крупнокаліберним кулеметом і групу ворожої піхоти. Після другого заїзду на позицію було знищено ще вороже РПГ також групу піхоти, підтримали заход нашої піхоти до вогневих позицій, внаслідок чого ми відтіснили ворога”, - розповідають бійці.

Кілька десятків знищених вагнерівців в опорному пункті і три групи піхоти, яка тікає після пострілів наших панцерників, це результат 15-хвилинної роботи бійців на околицях міста.

Систематично, прицільно і влучно - так нищать ворожі війська танкові екіпажі 58-і бригади. “Ми зайшли сюди в перших числах травня, вони були трошки далі, ніж зараз, але враховуючи час, який вони витратили, щоб підійти ці нещасні 10 км за півроку, це ніщо. Тому Бахмут їм не взяти”, - переконують бійці.

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