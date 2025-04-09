Танки ЗСУ в Бєлгородській області: російські укріплення за 10 млрд рублів не спрацювали

Танки ЗСУ на Бєлгородщині / © скриншот з відео

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Військові показали, як підрозділи ЗСУ із танками в’їхали на територію Бєлгородської області, незважаючи на так звані «сучасні й надійні фортифікації», на які росіяни витратили понад 10 мільярдів рублів.

Про це повідомила пресслужба 225 ОШП.

Відомо, що після успішних операцій українських сил на Курщині окупанти заявили про масштабне укріплення кордонів.

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«Після нашої операції на Курщині росіяни «зробили висновки»: посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на «сучасні й надійні фортифікації»… Що з обличчям, росіяни?», — йдеться в повідомленні.

Дата публікації 14:41, 09.04.25 Кількість переглядів 124 Військові показали, як танки ЗСУ в'їжджають в Бєлгородську область

Нагадаємо, Сирський озвучив справжні масштаби армії РФ.