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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Танки ЗСУ в Бєлгородській області: російські укріплення за 10 млрд рублів не спрацювали

Росіяни витратили мільярди на укріплення, але танки ЗСУ прорвалися в Бєлгородську область.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Танки ЗСУ в Бєлгородській області

Танки ЗСУ на Бєлгородщині / © скриншот з відео

Військові показали, як підрозділи ЗСУ із танками в’їхали на територію Бєлгородської області, незважаючи на так звані «сучасні й надійні фортифікації», на які росіяни витратили понад 10 мільярдів рублів.

Про це повідомила пресслужба 225 ОШП.

Відомо, що після успішних операцій українських сил на Курщині окупанти заявили про масштабне укріплення кордонів.

«Після нашої операції на Курщині росіяни «зробили висновки»: посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на «сучасні й надійні фортифікації»… Що з обличчям, росіяни?», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сирський озвучив справжні масштаби армії РФ.

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