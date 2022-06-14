"Танок на кістках": окупанти планують відкрити розбомблений ними ж драмтеатр Маріуполя

"Танок на кістках": окупанти планують відкрити розбомблений ними ж драмтеатр Маріуполя

Російські окупанти планують відкрити театральний сезон у розбомбленому ними ж Маріупольському драмтеатрі, де загинули сотні мирних мешканців.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Немає такого дна нелюдства, яке б не пробили окупанти. Офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой". Танок на кістках, вистава на могильнику", - наголосив він.

Андрющенко зазначив, що організують все окупанти разом з колаборантами. "Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення. МраZота", - написав радник міського голови Маріуполя.

Варто зазначити, що 16 березня росіяни скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися цивільні. За інформацією іноземних ЗМІ, у драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей.

23 квітня Андрющенко повідомив, що окупанти проводять зачищення завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

20 травня розбір завалів та вивезення тіл загиблих було завершено.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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