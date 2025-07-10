Тарас Чмут попередив про «порохову бочку» всередині Сил оборони

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Внутрішні конфлікти в Силах оборони України становлять значну небезпеку, що може «вибухнути», як «порохова бочка». Про це заявив Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим», застерігаючи про потенційні загрози.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Українській правді», коментуючи нещодавнє напруження між «Азовом» і Третьою штурмовою бригадою.

Чмут зазначив, що не знає всіх деталей конкретної ситуації з обвинуваченнями «азовців» щодо побиття їхнього офіцера в Івано-Франківську. Однак він підкреслив, що такі конфлікти є надзвичайно чутливою темою і «точно точкою прикладання зусиль для росіян, чим вони активно і зараз, і в майбутньому будуть користуватися».

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За словами Чмута, такі проблеми не можна залишати без уваги. Він наголосив на необхідності залучення «дуже поважних шанованих людей для обох сторін» як медіаторів.

«Бо десь хтось когось з якихось причин уб’є, і це переросте до серйозних проблем», — попередив Чмут, вказавши на ризики міжособистісних конфліктів, що можуть ескалувати під час війни.

Як Росія може використати ситуацію

Відповідаючи на запитання про можливі дії Росії, Чмут пояснив, що агресор може «підіграти комусь, щоб хтось когось убив». Він нагадав про випадки, коли росіяни представляються українськими спецслужбами, вербують молодь з нібито патріотичних мотивів, нацьковуючи їх на інших, що може призвести до насильства та конфронтації.

Крім того, значний вплив має інформаційне поле, яке, за словами Чмута, «засмічене і токсичне» через активність росіян у Telegram і TikTok. Це створює додатковий тиск на українське суспільство, яке «виснажене і емоційно, і фізично, і морально».

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Тарас Чмут акцентував на тому, що в умовах війни та загального виснаження суспільства, внутрішні проблеми стають ще більш небезпечними, і закликав до обережності та проактивних дій для їх вирішення.

Нагадаємо, днями в Україні розгорівся скандал через побиття в Івано-Франківську військового бригади НГУ «Азов» Андрія Кориневича. Справа набула ще більшого розголосу, коли Кориневич заявив, що на нього нібито напали військові Третьої окремої штурмової бригади.

Національна гвардія України офіційно прокоментувала інцидент із побиттям офіцера 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Андрія Кориневича, який стався 13 червня в Івано-Франківську.