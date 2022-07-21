Тарас Тополя оприлюднив відео з передової з кадрами війни та показав, як рятує поранених бійців

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служить у ЗСУ на передовій та працює парамедиком, показав відео з передової.

На сторінці в Instagram Тарас Тополя розмістив емоційне відео, зняте на передовій. Відео було зняте протягом місця під час бойових дій.

"В українських ЗМІ заговорили за Дементіївку. Саме це село на Білгородській трасі - точка, яку будь-якою ціною намагаються зайняти окупанти, щоб розвинути наступ на Харків. З моменту прибуття в Харків у квітні, 130 Батальйон ТРО Києва одразу приступив до виконання бойових завдань на півночі Харківської області. Наші розвідники, протитанкісти, аеророзвідка перейшли під командування Героя України з позивним "Адам", - розповів Тополя.

На кадрах видно, як наші бійці воюють з російськими окупантами, присутні кадри з перестрілки. Окрім того, у ролику показано як Тополя виконує свою роботу і рятує життя українським військовим.

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Як вони з побратимами з передової виносять на ношах поранених бійців, як обробляють рани та перемотують їх бинтами:

"У травні підрозділи 130 Батальйону зайшли на напрямок Циркуни а також у Дементіївку, Прудянку, зайняли лісопосадки навколо цих селищ. Наступних півтора місяці наш Батальйон утримував крайні, нульові, рубежі цих населених пунктів, відбиваючи майже щоденні наземні атаки ворога, здійснюючи розвідку, коригування артилерії суміжних підрозділів ЗСУ та НГУ, танків, прикриття ротацій, при цьому перебуваючи під постійним артилерійським, мінометним, танковим вогнем. Під словом "постійним" треба розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських і реактивних-касетних снарядів щодоби. Не рахуючи авіанальотів і неодноразового використання фосфорних бомб", - зазначив Тарас.

Він поділився, що за ввесь період оборони Дементіївки, 130 Батальйоном, у якому Тополя служить, було відбито десятки атак, знищено сотні кадрових російських військових 144-ї мотострілкової Дивізії та 80-ї мотострілкової арктичної бригади ВМФ.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя емоційно звернувся до білорусів та попросив їх не застосовувати свою зброю і зупинитися.

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