Тарас Тополя про можливий телеміст у благодійному британському концерті: "Готові виступати у бронежилетах"

Наразі гурт залучений у столичній теробороні та волонтерстві.

Шоу "Сніданок. Онлайн" щодня від 10:00 у прямому ефірі YouTube та в ефірі телеканалу ТЕТ продовжує підтримувати українців у такий складний для нашої країни час.

Сьогодні місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Місяць гідного супротиву українського народу та його незламного духу.

Сьогодні, як ніколи, українці готові кричати на весь світ про ситуації на нашій Батьківщині та просити світову спільноту не залишатись осторонь.

Ексклюзивно до ефіру "Сніданок.Онлайн" підключився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Музиканти записали відеозвернення до Еда Ширана, дізнавшись, що він візьме участь у благодійному концерті на підтримку України та запропонували зробити телеміст Київ-Бірмінгем і заспівати разом.

пресслужба каналу "1+1"

"Перед тим, як записувати відео, ми запитали дозволу у наших командирів. Наші побратими підтримали нас… Але вся ця історія з Едом Шираном це скоріше не про концерт, а про сигнал та інформаційний поштовх, щоб ще раз показати: попри все, Київ стоїть, ми тримаємось, дати бадьорості та впевненості людям. Це більше ідейна річ, ми бачимо, як у європейських медіа розноситься ця пропозиція, як вони радіють, що Україна не здається. Гурт в повному складі в Києві, з інструментами, ми готові у будь-якому форматі виступити, чи у бронежилетах і касках, чи у смокінгах – це вже неважливо… Поки що немає офіційної реакції на відео, але якщо виступу навіть і не відбудеться – це у будь-якому випадку вірусний момент, який зіграє на користь Україні", - прокоментував Тополя.

За словами Тараса, наразі гурт залучений у столичній теробороні та волонтерстві.

Окрім учасників "Антитіл", до лав захисників українського народу долучилось багато українських співаків та популярних особистостей. Серед них, наприклад, танцівник Дмитро Дікусар, він став добровольцем одразу на початку війни. За місяць українського супротиву, Дмитро з побратимами потрапив під авіаудар балістичними ракетами, завдяки професіоналізму керівництва військовим вдалось передислокуватися.

Колишній лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський прийшов до військкомату ще до початку війни і підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. Також лейтенантом ЗСУ став і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Багато хто думав, що поїздки музиканта з виступами по свій Україні це волонтерство. Проте Святослава зізнався: Львівська військово-цивільна адміністрація у буквальному сенсі відправила його у музичне відрядження по країні. Серед захисників є і письменники брати Капранови, репер Ярмак, танцівник та тіктокер Назар Граба, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, Фагот з "ТНМК", Юрій Ткач, Нікіта Добринін, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Трітенко та інші. Не залишився осторонь і кінорежисер Олег Сенцов, який 5 років провів у російській в'язниці.

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