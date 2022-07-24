Тарас Тополя про свої відео пекельних боїв з передової: "Дехто вважає, що наш батальйон не бере участь у бойових діях"

Не так давно Тарас Тополя у себе в Instagram запостив відео запеклого бою на передовій, у якому брав безпосередню участь.

На фронті Тополя служить у 130 батальйоні ТРО парамедиком і лікує поранених бійців. У відео виконавець показував, як вони забирали поранених побратимів і як обробляли їм рани.

Сьогодні Тарас опублікував нове відео з поля бою.

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У "Єдиному марафоні новин" Тарас Тополя розповів, чому вирішив оприлюднювати кадри запеклих боїв, у яких його батальйон бере участь:

"Протягом двох місяців наш батальйон тримав позиції на півночі Харківщини. Це відео, і ще не одне відео буде, щойно я опублікував. Наш батальйон опублікував ще одне відео. Це те, через що ми пройшли протягом цих двох місяців. Ми зараз знайомимо громадськість з тим, чим займався батальйон. Тому що, на жаль, виникли якісь такі думки у декого з командування тут, на Харківщині, що наш батальйон недостатньо приймав участі у бойових діях. Дехто вважає, що й не приймав. То ми хочемо трошки розповісти все ж таки, розставити крапки над "і". І так, ми ділимося цим спеціально, щоб всі побачили, що 130 батальйон ТРО це дійсно боєздатна одиниця ЗСУ, сухопутних військ, яка здатна виконувати завдання і вже виконала велику кількість бойових задач успішно", - прокоментував Тополя.

За словами музиканта, наразі він з батальйоном перебуває на ротації і зовсім скоро планує повертатися на лінію фронту:

"В нас відбувається відновлення, поповнення, комплектація, додаються засоби і додається настрій і бадьорість, щоб виходити далі робити окупантів "хорошими". Хороший окупант – це мертвий окупант, як ми всі знаємо", - сказав Тополя.

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