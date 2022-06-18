Тарас Тополя розчулив відео, як військові з США та Іраку складають присягу українською мовою

У війні Росії проти України нашу державу підтримують майже усі країни.

Багато людей демонструють свою позицію це лише словом, а й ділом. Зокрема, добровольцями до України приїхали воїни з різних держав, аби допомогти знищити ворога.

Так, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який також служить у ЗСУ, показав, як бійці зі США та Іраку складали присягу Україні. Зак з Маямі та Ахмед з Багдада читали клятву українською мовою.

"Разом в батальйоні, дружать, воюють проти рафінованого зла. А в цей час мерзота, що вилізла із бараків і гнилих дерев‘яних туалетів, намагається знищити нас. Шаблюку козацьку їм під ребро, а не Україну! Каміння багдадського їм у пику! Шторму атлантичного з Маямі їм у шиї, а не Батьківщину нашу! Так переможемо", – прокоментував Тополя.

Це відео зворушило користувачів. У коментарях вони подякували нашим іноземним захисникам.

Боже! Які молодці! Так гарно українською! Най Бог береже!!!

Неймовірно! Дякую

Дякуємо за Україну!!! Бережіть себе!!! Хай Господь оберігає і допомагає!!!

Дякуємо нашим іноземним захисникам! Скажіть їм, що вони круті, немов найкрутіші герої самих найкращих екшенів, дякуємо їм за гаряче серце

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку позитивних відео від представників шоубізу, які борються за перемогу у складі ЗСУ. Артисти навіть на передовій, у складних умовах знаходять момент, аби підняти людям настрій.

Читайте також: