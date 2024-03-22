Тарас Тополя шокував, як впіймав колаборанта і чи доводилося йому вбивати окупанта

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя пригадав, як на початку війни його підрозділ впіймав колаборанта, а також зізнався, чи доводилося йому вбивати ворога.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист розповів про службу "Антитіл" на передовій. За словами виконавця, особливо був складний початок війни. Підрозділ, де служив музикант, зазнавав втрат від першого ж дня. Також співак пригадав, що вони тоді впіймали колаборанта, який чекав на прихід окупантів.

Гурт "Антитіла" / Фото: facebook.com/antytilaofficial

"Мій перший контакт зі "ждуном" відбувся на другий-третій день війни. У нього були мапи летовищ у Києві, на мапі були певні точки позначені. Все говорило про те, що він був агентом, який чекав на росіян. Він залишився живим. Мабуть, в цьому й полягає відмінність українців від них, що ми є гуманнішими", - розповів музикант.

Тарас Тополя також зазначив, що на війні служив парамедиком. Він брав участь у воєнних операціях, але ворога не вбивав. Соліст "Антитіл" разом з іншими учасниками гурту надавав медичну допомогу.

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

"Стосовно вбитих росіян – це було на Харківщині. Я завжди зауважую, що я особисто не брав участі у вбивстві росіян. Я був залучений у штурмових і оборонних операціях, як парамедик. Коли ми прийшли у перший день повномасштабної війни, то ми не обирали стати парамедиками. Так сталося в силу наших знань і навичок, які були набуті від 2014 року", - додав музикант.

Зазначимо, Тарас Тополя разом з учасниками гурту "Антитіла" від перших днів війни служив на фронті парамедиком. Утім, у серпні 2022 року за наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного артисти виїхали з передової, після чого зайнялися волонтерством.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя висловився про "конфлікт" Зеленського із Залужним та майбутні вибори в Україні.

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