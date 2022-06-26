Тарас Тополя зізнався, чи вбивав на війні та що його побратими потрапили до полону

Тарас Тополя зізнався, чи вбивав на війні та що його побратими потрапили до полону

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який на передовій служить в ЗСУ, розповів, чи доводилося йому вже вбивати людей.

У програмі "Слава+" фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом з музикантами колективу на передовій служить у складі ЗСУ, розповів, чи доводилося йому вбивати людей на війні.

Артист відповів завуальовано, втім дав зрозуміти, що зброєю користуватися вміє і бували ситуації, коли йому доводилося нею скористатися:

"Філософія гурту "Антитіла" на цій війні – ми тут працюємо як парамедики і наше головне завдання – це рятувати життя. Але відповім трошки загально, ми маємо зброю, ми можемо, вміємо нею користуватися і користуємося за потреби", - сказав Тополя.

На запитання, скільки разів така потреба була, Тополя відповів: "Вже чотири місяці війни, ну бувало".

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Окрім того, Тополя поміркував про те, що робитиме, якщо його візьмуть у полон:

"Я молю бога, щоб цього не сталося ані зі мною, ані з моїми друзями, ані з музикантами гурту "Антитіла", з тими, хто для мене найближчий. Але, на жаль, у нас в підрозділі вже є люди, які в полоні. Я не вдаватимуся в деталі, мабуть, це жахливо", - сказав артист.

На запитання, чи думав Тополя про свої дії в разі такої ситуації, він відповів: "Я думав, чи я зможу вбити себе. Я не знаю".

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