Тарас Тополя зізнався, чи вбивав на війні та що його побратими потрапили до полону

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який на передовій служить в ЗСУ, розповів, чи доводилося йому вже вбивати людей.
У програмі "Слава+" фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом з музикантами колективу на передовій служить у складі ЗСУ, розповів, чи доводилося йому вбивати людей на війні.
Артист відповів завуальовано, втім дав зрозуміти, що зброєю користуватися вміє і бували ситуації, коли йому доводилося нею скористатися:
"Філософія гурту "Антитіла" на цій війні – ми тут працюємо як парамедики і наше головне завдання – це рятувати життя. Але відповім трошки загально, ми маємо зброю, ми можемо, вміємо нею користуватися і користуємося за потреби", - сказав Тополя.
На запитання, скільки разів така потреба була, Тополя відповів: "Вже чотири місяці війни, ну бувало".
Окрім того, Тополя поміркував про те, що робитиме, якщо його візьмуть у полон:
"Я молю бога, щоб цього не сталося ані зі мною, ані з моїми друзями, ані з музикантами гурту "Антитіла", з тими, хто для мене найближчий. Але, на жаль, у нас в підрозділі вже є люди, які в полоні. Я не вдаватимуся в деталі, мабуть, це жахливо", - сказав артист.
На запитання, чи думав Тополя про свої дії в разі такої ситуації, він відповів: "Я думав, чи я зможу вбити себе. Я не знаю".
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