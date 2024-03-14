Тарнавський повідомив про складну ситуацію на фронті: новини з ділянки ОСУВ "Таврія"

Українські воїни продовжують ведення оборонної операції на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його даними, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ситуація напружена, але контрольована.

"За минулу добу відбулося 56 бойових зіткнень. Російський агресор завдав 26 авіаударів, вчинив 866 обстрілів та 80 ударів дронами-камікадзе", - уточнив він.

Загальні втрати росіян за минулу добу склали:

в живій силі - 408 осіб (убитими й пораненими, також 1 окупант був узятий в полон)

в озброєнні та військовій техніці - 32 одиниці (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистеми, 2 СПГ/АГС, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки)

нейтралізовано 319 БпЛА різних типів

Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника

Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили України відбили низку атак окупаційної армії. Росіяни намагалися прорвати оборону українських військових на Донеччині. Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень.

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