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Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Збройні сили України на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони продовжують витісняти ворога на півдні країни.

Українські військові на Таврійському напрямку за минулу добу знищили 76 загарбників, ще 170 окупанта отримали поранення, а 3 потрапили до полону.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3).

Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області завдяки прориву першої лінії оборони російської армії в ЗСУ з'явилася можливість маневрувати.

Крім того, ми раніше інформували, що британський генерал спрогнозував, в якому році закінчиться війна в Україні і за яких умов.

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Дата публікації
Перегляди
132
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