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Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Війна / Фото: Associated Press

За останню добу втрати ворога склали 293 особи.

Українські військові на Таврійському напрямку за останню добу поранили або вбили 293 російського окупанта.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1218 вогневих завдань", - пише Тарнавський.

Він зазначив, що за останню добу втрати ворога склали 293 особи: безповоротні - 50, поранені - 243.

Крім того, українські військові ліквідували 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: один танк, чотири ББМ, девʼять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БпЛА, девʼять одиниць автомобільної техніки.

Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів, один пункт управління та один контрольно-спостережний пункт росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські загарбники дуже ризикують опинитися в оточенні на Херсонщині, коли українські захисники звільнятимуть лівобережжя області.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ пояснили, які переваги надає звільнення Роботиного.

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Дата публікації
Перегляди
699
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