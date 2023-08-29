Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За останню добу втрати ворога склали 293 особи.
Українські військові на Таврійському напрямку за останню добу поранили або вбили 293 російського окупанта.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1218 вогневих завдань", - пише Тарнавський.
Він зазначив, що за останню добу втрати ворога склали 293 особи: безповоротні - 50, поранені - 243.
Крім того, українські військові ліквідували 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: один танк, чотири ББМ, девʼять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БпЛА, девʼять одиниць автомобільної техніки.
Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів, один пункт управління та один контрольно-спостережний пункт росіян.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російські загарбники дуже ризикують опинитися в оточенні на Херсонщині, коли українські захисники звільнятимуть лівобережжя області.
Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ пояснили, які переваги надає звільнення Роботиного.
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