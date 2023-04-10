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"Тато тепер у серденьку": щемливе відео з маленькою дівчинкою, яка плаче за загиблим на війні батьком

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1327
Час на прочитання
1 хв
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"Тато тепер у серденьку": щемливе відео з маленькою дівчинкою, яка плаче за загиблим на війні батьком

Фото: Associated Press

Дівчинка плаче за татом, який загинув на війні проти російських загарбників.

Жінка опублікувала у TikTok відео, на якому її маленька донечка сумує за татом, який загинув на війні. Дівчинка у сльозах кличе його.  

"Я до тата хочу". "Ти ж знаєш, де тато?" Дівчинка прикладає руку до грудей, а її маленький братик промовляє – "У серденьку".

"Хочу, щоб усі бачили, як боляче моїй дитині, щодня ми виходимо на вулицю і дивимося на зірки. Що б я не купила діткам – речі, іграшки, поїздки на відпочинок, веселощі, як би я не намагалася догодити їм у всьому, тата не замінить ніхто і ніщо... Я вдячна тобі, мій Герою, що я можу жити і бачити блакитне небо", – написала жінка..

Діти також говорять: "Наш тато – герой".

Нагадаємо, прикордонники опублікували щемливе відео, на якому бабуся зі сльозами на очах зустрічає свого онука, який захищає Україну від ворогів.

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Дата публікації
Перегляди
1327
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