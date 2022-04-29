Тату заради миру: онучка набила 79-річній бабусі тризуб на нозі на згадку про боротьбу України

Тату заради миру: онучка набила 79-річній бабусі тризуб на нозі на згадку про боротьбу України

79-річна річна вінничанка Надія Радіонова наважилась зробити собі патріотичне татуювання.

Тризуб і два колоски бабуся набила собі на нозі, йдеться в ТСН.

Жінка каже, сумує за Україною, бо ж від війни на старості змушена була тікати до Польщі, де живе онучка. Саме вона забрала бабцю і подала ідею з тату. Пані Надія довго не вагалась .

Такий малюнок, розповідає - обрала, бо він символізує сильних і мужніх духом - саме такими вважає усіх українців і молиться за їхню перемогу.

«Зробила тату заради України. Мені зробила моя онучка. Я люблю дуже Україну, хочу миру», - каже Надія Радіонова, яка в серпні святкуватиме 80-річчя.

79-ти річна вінничанка наважилася зробити собі патріотичне тату

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