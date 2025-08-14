- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 2 хв
"Татусю, я сумував за тобою!": щемлива розмова сім'ї з бійцем, який провів у полоні РФ 1207 днів
Сім’я бійця, якого захопила РФ, довго чекала на його дзвінок. Нарешті ця щемлива мить: найрідніший — вдома. Чоловік пообіцяв рідним, що невдовзі вони зустрінуться.
У межах чергового обміну полоненими до України повернувся захисник, який перебував у полоні РФ 1207 днів. Він одразу ж поспілкувався із найріднішими за допомогою відеозв’язку.
Із сім’єю бійця спілкувалася кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.
Дружина та син військового не змогли стримати сліз, адже чоловік вже на рідній землі, і невдовзі сім’я возз’єднається.
Діалог зі звільненим бійцем
Син:
— Привіт, тату! Все добре! Давай додому!»
Дружина:
— Ти пам’ятаєш мій номер?
Захисник:
— Звісно пам’ятаю
Дружина:
— Подзвони мені, ми тут, у Чернігові
Захисник:
— Обовязково. Все, давай, кохана
Дружина
— Я тебе люблю
Захисник:
— Давай, люблю, цілую
Син:
— Татусю, я сумував за тобою.
Журналістка запитала, скільки захисник перебував у полоні. «1207 днів», — відповіла дружина.
Крім цього, син бійця розповів деталі розмови з татом, а також — про їхні плани на майбутнє.
«Сказав, що він дуже сумував за мною і дуже хоче повернутися. Він дуже скоро буде вдома. Для початку треба лягти наобійматися, потім кудись полетіти відпочити й відсвяткувати, що тато повернувся», — зазначив син звільненого.
Хлопчик зізнається, що хоче, аби тато більше ніколи не пішов на війну.
Нагадаємо, 14 серпня Україна та Росія провели новий обмін полоненими, в межах якого додому повертаються 84 українці. Це і військові, і цивільні.
Серед звільнених:
ті, кого росіяни утримували в неволі ще від 2014, 2016 та 2017 років;
захисники Маріуполя;
51 цивільна особа, яких росіяни незаконно утримували або засудили на довгі терміни;
найстаршому повернутому цивільному — 74 роки;
усі мають загострені захворювання, хвороби, поранення, вони потребують медичної допомоги.
З військових на Батьківщину повернулися бійці ЗСУ, Держприкордонслужби. Серед них є ті, хто потрапив до полону у перші місяці повномасштабної війни. Значна частина з них є офіцерами. Вік найстаршого звільненого захисника становить 49 років, а наймолодшого — 25 років.