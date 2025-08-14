"Татусю, я сумував за тобою!": щемлива розмова сім'ї з бійцем, який провів у полоні РФ 1207 днів

Сім'я полоненого бійця

У межах чергового обміну полоненими до України повернувся захисник, який перебував у полоні РФ 1207 днів. Він одразу ж поспілкувався із найріднішими за допомогою відеозв’язку.

Із сім’єю бійця спілкувалася кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Дружина та син військового не змогли стримати сліз, адже чоловік вже на рідній землі, і невдовзі сім’я возз’єднається.

Діалог зі звільненим бійцем

Син:

— Привіт, тату! Все добре! Давай додому!»

Дружина:

— Ти пам’ятаєш мій номер?

Захисник:

— Звісно пам’ятаю

Дружина:

— Подзвони мені, ми тут, у Чернігові

Захисник:

— Обовязково. Все, давай, кохана

Дружина

— Я тебе люблю

Захисник:

— Давай, люблю, цілую

Син:

— Татусю, я сумував за тобою.

Журналістка запитала, скільки захисник перебував у полоні. «1207 днів», — відповіла дружина.

Крім цього, син бійця розповів деталі розмови з татом, а також — про їхні плани на майбутнє.

«Сказав, що він дуже сумував за мною і дуже хоче повернутися. Він дуже скоро буде вдома. Для початку треба лягти наобійматися, потім кудись полетіти відпочити й відсвяткувати, що тато повернувся», — зазначив син звільненого.

Хлопчик зізнається, що хоче, аби тато більше ніколи не пішов на війну.

Нагадаємо, 14 серпня Україна та Росія провели новий обмін полоненими, в межах якого додому повертаються 84 українці. Це і військові, і цивільні.

Серед звільнених:

ті, кого росіяни утримували в неволі ще від 2014, 2016 та 2017 років;

захисники Маріуполя;

51 цивільна особа, яких росіяни незаконно утримували або засудили на довгі терміни;

найстаршому повернутому цивільному — 74 роки;

усі мають загострені захворювання, хвороби, поранення, вони потребують медичної допомоги.

З військових на Батьківщину повернулися бійці ЗСУ, Держприкордонслужби. Серед них є ті, хто потрапив до полону у перші місяці повномасштабної війни. Значна частина з них є офіцерами. Вік найстаршого звільненого захисника становить 49 років, а наймолодшого — 25 років.