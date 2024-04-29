Taurus – не панацея: експерт пояснив, чому Україні не варто робити ставку на ракети від Німеччини

Петро Черник наголосив, що для того, аби Росія суттєво відчула наслідки передачі Києву Taurus, Україна мала б отримати велику кількість цих ракет.

Німецькі ракети Taurus, які Олаф Шольц не поспішає передавати Україні, допомогли б Силам оборони, але не змінили б хід війни.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Taurus не є панацеєю, їх усього у німців задекларовано до 130 одиниць. Тобто, якщо дадуть 30 – це вже буде величезний крок уперед. Балістика, насправді – це наше все – велика кількість ATACMS. Якщо говорити про якість такої зброї, то дуже сумнівно, що буде дальність до 500 кілометрів. Всі експортні варіанти надаються до 300 кілометрів. Звісно, що у змішаному ударі разом із Storm Shadow, великою кількістю безпілотників та тими ж ATACMS, можуть по-справжньому пошкодити чи упідводнити Кримський міст. Було б добре, якби ці ракети надійшли, але я б не казав, що це якісь вундерваффе", – зазначив Черник.

Військовий експерт наголосив, що для того, аби Росія суттєво відчула наслідки передачі Києву Taurus, Україна мала б отримати велику кількість цих ракет.

"Під час операції "Буря у пустелі" за 37 днів американці відстріляли понад 600 ракет. Протягом однієї доби могли використати від 20 до 100 ракет. Нам складно про таке навіть мріяти", – сказав Черник.

Нагадаємо, Україна отримає від США ракети ATACMS великої дальності у межах нового пакета військової допомоги — це підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зауважимо, чимало експертів висловлювали раніше думки, що Шольц може погодитися передати Україні Taurus після того, як США передадуть Києву далекобійні ATACMS. Зокрема, військовий експерт Олександр Мусієнко заявляв, що "це був би прецедент для німців".

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