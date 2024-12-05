Taurus та ATACMS не допоможуть: Годжес сказав, як можна знищити Кримський міст

Бен Годжес пояснив, що ракети Taurus та ATACMS – це не та зброя, якою знищують мости.

Для знищення Кримського мосту знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів. Ракети ж можуть лише зробити дірку в мості.

Про це військовий аналітик, екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес сказав у інтерв’ю hromadske.

Годжес відповів на запитання, чи можна знищити Кримський міст ракетами Taurus та ATACMS.

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"Ні, це не та зброя, якою знищують мости. Удари цими ракетами можуть зробити дірку в мосту. Але цього недостатньо. Там забагато сталі й бетону. Тому знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів", – пояснив аналітик.

Він акцентував, що задля знищення Кримського мосту потрібна добре спланована операція. Годжес вважає, що це під силу ГУР Міноборони України.

"Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Я думаю, якщо хтось у світі й може знести цей міст, то це генерал Буданов. Я впевнений, що в ГУР є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту", – сказав екскомандувач американських військ.

До слова, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони України не припинили атак на Кримський міст.

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