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- Війна
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Застаріле командування та небезпечні накази: військовий розповів про проблеми армії
Колишній начальник штабу «Азову» та військовополонений Богдан Кротевич розповів про небезпечні накази командування та застарілі підходи до війни.
Колишній начальник штабу 12 бригади Національної гвардії України «Азов», учасник російсько-української війни та громадський діяч Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв’ю The Guardian розповів про проблеми на фронті та причини втрат великої кількості захисників на війні.
ТСН.ua зібрав головне із розмови військового із журналістами.
Намір звільнитися із ЗСУ
Підполковник Кротевич — ветеран війни, який досі служить у лавах ЗСУ. За його словами, він «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії. Причиною такого рішення стали вимоги до солдатів від командирів, «виконати те, чого б вони самі не зробили».
«Тавр» як колишній військовополонений має офіційне право звільнитися з військової служби.
Кротевич розповів, що спонукає його залишити лави українського війська. Зокрема, за його словами, Генштаб ЗСУ наказав після ротації розміщувати військових не в тилу, а за 50 метрів від передової — зазвичай на спостережних пунктах.
«Це ставить усіх цих людей під серйозну загрозу. Командування злочинно не розуміє сучасних принципів ведення війни, зокрема того, як працюють FPV-дрони та планувальні бомби», — висловився бойовий офіцер.
Проблеми серед командування ЗСУ
За словами військового, українське командування «все ще має менталітет воюючих у Другій світовій війні». А саме, командувачі відмовляють визнавати нові засоби ураження цілей.
Як наголосив Кротевич, через активне розширення використання безпілотників FPV, які можуть працювати на відстані до 22 км, і російських плануючих бомб, окупанти різко збільшили глибину лінії фронту.
«Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей. Він сказав, що командувач армії покладався на правила, видані 2016-го, щоб виправдати примушування солдатів базуватися так далеко вперед, час, коли «війна була зовсім іншою», — зауважив військовий.
Критика Сирського
Підполковник Кротевич вважає, що головнокомандувачу ЗСУ Олександрові Сирському потрібно піти у відставку. Він звинуватив Сирського у нездатності проводити ефективні наступальні операції, а також у величезних втратах українських військ через невдалі рішення.
За словами військового, єдиний успішний удар був завданий по Курську у серпні 2024 року, де українські сили знайшли найслабше місце в обороні ворога, однак маневр не мав суттєвого впливу на загальну ситуацію на фронті.
«Сирський надто зосередився на атаці на Росію, коли у нас були величезні проблеми із захистом Покровська на південному Донбасі. Він залишався там занадто довго, і це призвело до великих втрат», — заявив Кротевич.
Кротевич розкритикував Сирського у тактиці, яка полягає в тому, щоб: або кидати більше людей у бій, коли ворог атакує, або відступати, коли ворог переважає.
Головнокомандувач, який прийшов на зміну Залужному у 2024 році, неодноразово піддавався критиці у військовому середовищі через свої рішення, передає The Guardian.
Подробиці удару по штабу «Азову»
Кротевич також розповів, як у певний момент штаб бригади «Азов» зазнав ураження, хоча підрозділ «просив і наполягав» на його відведенні вглиб, оскільки російські війська наступали.
«Нам конкретно сказали «ні» — і ми отримали пряме влучання», — сказав «Тавр».
Таким чином, заборона відступу від командування закінчилося погано для військових «Азову».
Нагадаємо, у лютому Кротевич залишив посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». До полку він приєднався у 2014 році, пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу.
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