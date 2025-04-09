Застаріле командування та небезпечні накази: військовий розповів про проблеми армії

Підполковник Богдан Кротевич («Тавр»)

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Колишній начальник штабу 12 бригади Національної гвардії України «Азов», учасник російсько-української війни та громадський діяч Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв’ю The Guardian розповів про проблеми на фронті та причини втрат великої кількості захисників на війні.

ТСН.ua зібрав головне із розмови військового із журналістами.

Намір звільнитися із ЗСУ

Підполковник Кротевич — ветеран війни, який досі служить у лавах ЗСУ. За його словами, він «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії. Причиною такого рішення стали вимоги до солдатів від командирів, «виконати те, чого б вони самі не зробили».

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«Тавр» як колишній військовополонений має офіційне право звільнитися з військової служби.

Кротевич розповів, що спонукає його залишити лави українського війська. Зокрема, за його словами, Генштаб ЗСУ наказав після ротації розміщувати військових не в тилу, а за 50 метрів від передової — зазвичай на спостережних пунктах.

«Це ставить усіх цих людей під серйозну загрозу. Командування злочинно не розуміє сучасних принципів ведення війни, зокрема того, як працюють FPV-дрони та планувальні бомби», — висловився бойовий офіцер.

Проблеми серед командування ЗСУ

За словами військового, українське командування «все ще має менталітет воюючих у Другій світовій війні». А саме, командувачі відмовляють визнавати нові засоби ураження цілей.

Як наголосив Кротевич, через активне розширення використання безпілотників FPV, які можуть працювати на відстані до 22 км, і російських плануючих бомб, окупанти різко збільшили глибину лінії фронту.

«Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей. Він сказав, що командувач армії покладався на правила, видані 2016-го, щоб виправдати примушування солдатів базуватися так далеко вперед, час, коли «війна була зовсім іншою», — зауважив військовий.

Критика Сирського

Підполковник Кротевич вважає, що головнокомандувачу ЗСУ Олександрові Сирському потрібно піти у відставку. Він звинуватив Сирського у нездатності проводити ефективні наступальні операції, а також у величезних втратах українських військ через невдалі рішення.

За словами військового, єдиний успішний удар був завданий по Курську у серпні 2024 року, де українські сили знайшли найслабше місце в обороні ворога, однак маневр не мав суттєвого впливу на загальну ситуацію на фронті.

«Сирський надто зосередився на атаці на Росію, коли у нас були величезні проблеми із захистом Покровська на південному Донбасі. Він залишався там занадто довго, і це призвело до великих втрат», — заявив Кротевич.

Кротевич розкритикував Сирського у тактиці, яка полягає в тому, щоб: або кидати більше людей у бій, коли ворог атакує, або відступати, коли ворог переважає.

Головнокомандувач, який прийшов на зміну Залужному у 2024 році, неодноразово піддавався критиці у військовому середовищі через свої рішення, передає The Guardian.

Подробиці удару по штабу «Азову»

Кротевич також розповів, як у певний момент штаб бригади «Азов» зазнав ураження, хоча підрозділ «просив і наполягав» на його відведенні вглиб, оскільки російські війська наступали.

«Нам конкретно сказали «ні» — і ми отримали пряме влучання», — сказав «Тавр».

Таким чином, заборона відступу від командування закінчилося погано для військових «Азову».

Нагадаємо, у лютому Кротевич залишив посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». До полку він приєднався у 2014 році, пройшовши шлях від піхотинця до командира взводу.

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