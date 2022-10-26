"Таврія" виїжджала з АЗС, та не встигла: жахливі подробиці вбивства Росією вагітної жінки у Дніпрі

Ракетна атака по Дніпру - двоє загиблих і четверо поранених. Серед жертв є вагітна жінка.

Внаслідок влучання російської ракети загорівся автозаправний комплекс. Окрім самої АЗС, понівечено мийку, шиномонтаж, крамницю і транспорт. Медики намагаються врятувати поранених. Троє з них у тяжкому стані.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вибух пролунав близько дев’ятої вечора - майже одразу після оголошення тривоги.

“Таврія” саме виїжджала з АЗС. Та не встигла. Вагітна жінка на пасажирському сидінні загинула - Інні було 26. Її чоловік Максим, який був за кермом, - у реанімації.

“Чоловік цієї жінки живий. Наразі отримує лікування. В нього тупа травма живота, травма хребта з травмою спинного мозку, торакальна травма”, - розповів заступник начальника обласного департаменту охорони здоров’я Олег Григорук.

Від ракетного удару автомийку просто зім’яло. Миттєво загинув її оператор. Вогонь стрімко охопив комплекс. Рятувальники з полум'я виносили поранених.

“При такому ударі це і уламки, і сама вибухова хвиля. Вогняна куля. Охопила повністю вогнем все. Вони безпосередньо потрапили в епіцентр ракетного удару, вибуху. Попередня інформація, що це Х-59. Резервуари не загорілися. Горів комплекс будівель на цій АЗС”, - повідомив начальник оперативно-координаційного центру ДСНС у Дніпропетровській області Олег Кушнірук.

Загалом, поранених четверо. Одну жінку з травмою руки відпустили додому. Ще троє людей зазнали тяжких уражень, зокрема й ушкодження спинного мозку.

“Вони у стабільно тяжкому стані. Я розумію, що двом із них не вдасться уникнути інвалідності, на жаль”, - додав заступник начальника обласного департаменту охорони здоров’я Олег Григорук.

Потерпілих через удар могло бути набагато більше. Водії двох вантажівок, які зупинилися на АЗС відпочити, встигли виїхати - рятувалися вже з полум’я.

Лише за годину до вибуху повісив новеньку вивіску,- розповідає пан Роман, який відкрив тут шиномонтаж. Тепер понівечено все. Він саме поїхав з роботи перед ракетним ударом.

Та більше хвилюється не за зруйнований бізнес, а за працівників АЗС, які постраждали від удару росіян.

Працівники сусідніх заправок, хоч і кажуть, що будуть уважніше ставитися до тривог, водночас зазначають, що безпечних укриттів поруч не знайти.

Зараз уламки ворожої ракети вивчають правоохоронці. Вони вже почали розслідування чергового воєнного злочину росіян.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по Київській області. Прилетіло в одну з громад регіону.

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